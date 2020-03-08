Мнение: Взгляд на Восток

08.03.2020, 20:44, Разное

ЭльМюрид в развитие темы, о которой я написал позавчера, вчера высказал гипотезу, кто именно заставил «нашу Рашу» принять самоубийственное решение выйти из картеля ОПЕК+. По его мнению, это Китай. То, что РФ постепенно становится «сырьевым придатком» Китая — теория не новая, и она, конечно, имеет много подтверждений. Мюрид, к примеру, указывает, что «Роснефть» из своего общего долга в 5 с лишним триллионов рублей 3 должна именно Китаю, из них половину — нефтью (то есть это договоры поставки, по которым Китай сделал большие авансовые платежи, авансы, понятно, давно исчезли в неизвестном направлении, а долги по поставкам остались — то ли до 2030-го, то ли до каких-то еще более поздних годов).

Я приводил данные на этот счет еще в 2016 году — уже тогда с долгами Сечина Китаю все было ясно. Но сколько тогда было сарказма в комментах, мама дорогая!

Пост от 17 ноября 2016 г. «…мы теперь долгие годы будем поставлять китайцам нефть бесплатно на сумму 4-5 млрд долларов в год.

Строго с бухгалтерской точки зрения, это не бесплатные поставки — китайцы за них уже заплатили. Однако деньги давно уже проедены Сечиным и отданы кредиторам в счет его щедрых покупок предыдущих лет — совершенно ненужного приобретения ТНК-ВР с огромной переплатой (в 40% к рыночной цене), покупки активов ЮКОСа и др.

Чтобы вы понимали масштабы обязательств Роснефти перед китайцами:

Крупнейшим кредитором Роснефти является China Development Bank, она должна ему $15 млрд (информация отсюда, стр.11);

Общие обязательства Роснефти по поставкам нефти и нефтепродуктов в счет уже полученной предоплаты (это практически полностью Китай) составляют 1,9 трлн рублей, или $30 млрд (информация отсюда, стр.4 отчета по МСФО).

Итого в виде займов и обязательств по предоплате Роснефть уже должна китайцам $45 млрд — почти вдвое больше, чем Россия брала взаймы у МВФ в 90-е годы (около $25 млрд).

Про падение добычи — тоже без хороших новостей. 2 квартал 2016 ко 2-му кварталу 2015 — падение добычи 0,4%. Все крупнейшие добывающие предприятия, за исключением Юганскнефтегаза, показывают спад добычи (у Юганска по второму кварталу всего плюс 1,2%, что не позволяет показать общий рост добычи). Самотлорнефтегаз минус 3,6%, Оренбургнефть минус 9,8%. Даже восточносибирские предприятия впервые вышли в минус: Ванкорнефть — минус 2,7%, Верхнечонскнефтегаз — всего плюс 0,6% против 8% роста год назад.

Так что все негативные тренды, которые отмечались по Роснефти ранее, только развиваются — добыча будет падать, бремя китайского долга (необходимость возвращать бесплатную нефть в зачет ранее проеденных предоплат) только нарастает. Замечу, что китайский долг является следствием бездумной политики Сечина по скупке активов, ранее загнавшей Роснефть в долговую яму, из которой стали выбираться при помощи набранных у Китая $35 млрд предоплаты, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке — за предоплату приходится расплачиваться все более масштабными бесплатными поставками нефти». https://sapojnik.livejournal.com/2332190.html

Китаю, по мнению ЭльМюрида, выгодно падение нефти в мире до минимальных значений — это, типа, сгладит мировой кризис для потребителей его продукции. Попросту говоря, Китай хочет, чтобы в мире меньше платили за нефть (которую он не экспортирует), и из сэкономленных денег могли больше отдавать ему за мануфактуру, которую он как раз производит. Логично.

Что ж, тоже версия, имеющая право на существование. Хотя я все-таки склоняюсь к Англии. В любом случае самой невероятной патро-фантазией остается вариант, что обрушение рынка нефти было как-то выгодно самой России: никакими «сланцевиками» это объяснить нельзя. Кроме нефти, РФ ничего не производит, по большому счету; не будет высокой цены на нефть — в России даже жрать будет нечего, не говоря уж о чем-то несъедобном.