Мнение: Доминация каски Адриана

08.03.2020, 20:42, Разное

Один из читателей прислал ссылку на интересное исследование посвященное сравнению старых/новых касок/шлемов.
Интересно исследование тем, что выявляет интересный момент — французская каска Адриана, в которой французы воевали еще в первую мировую войну, по целому ряду параметров опережает современный Combat Helmet. Как собственно и немецкий стальной шлем времен первой мировой войны, который также по ряду параметров дает прикурить современным аналогам.
Исследование проводилось путем имитации взрыва над головой манекена в каске разных типов, а потом сравнивался получаемый эффект.


Имитировалось воздействие ударной волны от снарядов калибром 77-210мм.


Давление на голову у французского шлема оказалось ниже чем у других рассматриваемых шлемов.


Вероятность внутреннего кровотечение под воздействием взрывной волны. Немецкая и французская каски доминируют.


Защитные свойства шлема с 4-х сторон. Голубой — без шлема, оранжевый — современный шлем, желтый — каска Броди, фиолетовый — каска Адриана, зеленый — стальной шлем.


Эффект воздействия взрывной волны.

https://dropmefiles.com/0tRx2 — скачать исследование (на английском)

Что самое смешное, каска Адриана при лидерстве по ряду параметров, весит меньше, чем современный Combat Helmet.

Источник: Colonel Cassad



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