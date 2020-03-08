Мнение: Доминация каски Адриана

08.03.2020, 20:42, Разное

Один из читателей прислал ссылку на интересное исследование посвященное сравнению старых/новых касок/шлемов.

Интересно исследование тем, что выявляет интересный момент — французская каска Адриана, в которой французы воевали еще в первую мировую войну, по целому ряду параметров опережает современный Combat Helmet. Как собственно и немецкий стальной шлем времен первой мировой войны, который также по ряду параметров дает прикурить современным аналогам.

Исследование проводилось путем имитации взрыва над головой манекена в каске разных типов, а потом сравнивался получаемый эффект.



Имитировалось воздействие ударной волны от снарядов калибром 77-210мм.



Давление на голову у французского шлема оказалось ниже чем у других рассматриваемых шлемов.



Вероятность внутреннего кровотечение под воздействием взрывной волны. Немецкая и французская каски доминируют.



Защитные свойства шлема с 4-х сторон. Голубой — без шлема, оранжевый — современный шлем, желтый — каска Броди, фиолетовый — каска Адриана, зеленый — стальной шлем.



Эффект воздействия взрывной волны.

https://dropmefiles.com/0tRx2 — скачать исследование (на английском)

Что самое смешное, каска Адриана при лидерстве по ряду параметров, весит меньше, чем современный Combat Helmet.