Компактный Volkswagen Beetle превратили в кемпер с сохранением оригинального шасси

08.03.2020, 20:37, Разное

На видеохостинге YouTube появился ролик, на кадрах которого демонстрируется модификация компактного автомобиля Volkswagen Beetle. Специалисты превратили машину в кемпер с сохранением оригинального шасси.
Данный проект называется Volkswagen Super Bugger. Презентованный на снимках экземпляр восстанавливали до заводского состояния во время кропотливой работы. Немало деталей туристического автомобиля остались оригинальными, но имеется и ряд полезных дополнений. Так, модифицированное средство передвижения оборудовано стеклоочистителями, потому как специалисты из Калифорнии такой элемент никогда не устанавливали. Кроме того, переработанный Volkswagen Beetle получил дворники.

В салоне Volkswagen Super Bugger сохранены оригинальные панель приборов и рулевое колесо. В движение кемпер приводится с помощью 1,6-литрового 4-цилиндрового двигателя, обеспечивающего автомобилю мощность в 60 «лошадей». Пару мотору в работе составляет 4-ступенчатая МКПП.

Задняя часть машины рассчитана на 4 взрослых пассажира. В жилом отсеке установлены плита на 2 конфорки и небольшая раковина, имеется обеденный стол, трансформирующийся в 2-спальную кровать.



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