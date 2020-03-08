«Вместе ужинать пойдём»: Самбурская показала совместное фото с Томом Харди и Генри Кавиллом

08.03.2020, 20:37, Разное

Отечественная актриса театра и кино, исполнительница шансона Настасья Самбурская на странице в Instagram похвасталась совместным снимком с голливудскими звёздами Томом Харди и Генри Кавиллом. Артистка пояснила о запланированном в компании знаменитостей ужине.
Как оказалось, Самбурская обнародовала фото не с реальными Кавиллом и Харди, а просто обработала изображение в фотошопе, вероятно, решив в честь праздника разыграть своих подписчиков. В подписи к кадру актриса с юмором замечает, что «ребята скинулись на букет», а вечером состоится совместный ужин, но она надеется, что «звёзды» всё же не подерутся из-за неё в ресторане.


В комментариях большинство фолловеров пишут, несмотря на «ненастоящесть» Харди и Кавилла, они завидуют, что праздничный вечер Самбурская проведёт в компании таких привлекательных мужчин. Другие в шутку просят позже опубликовать снимки из ресторана и показать видео драки, если она всё-таки произойдёт.



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