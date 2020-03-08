Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за санкций США

08.03.2020, 20:37, Разное

Как известно, не так давно правительство США приняло решение внести корпорацию Huawei в черные списки. Представители бренда заявили, что это не сильно повлияет на их финансовые показатели, но на деле всё оказалось немного хуже.

По информации зарубежных аналитиков, поскольку компания теперь не сможет сотрудничать с Google и другими американскими корпорациями, количество реализованных смартфонов снизится на 20%. Если в прошлом году было продано не менее 240 миллионов девайсов, то в 2020 году эта цифра не превысит 200 миллионов экземпляров. Более того, китайской корпорации удается показывать неплохие результаты из-за продаж P30 Pro и других моделей, поставляемых до запрета в США, но сейчас они постепенно заменяются более флагманскими устройствами.

Уже в конце месяца состоится дебют семейства смартфонов P40 Pro, в которых не будут устанавливаться приложения Google. Аналитики считают, что это явно отразится на общих продажах, особенно, на европейских рынках. Если прогнозы окажутся верны, то Huawei потеряет свои позиции в США и Европе, и им будет сложнее конкурировать с Apple и Samsung.