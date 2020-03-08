Сатановский предложил пополнение «москитному флоту» Украины

08.03.2020, 20:30, Новости дня

Политолог Евгений Сатановский иронично прокомментировал новость об «усилении» военно-морского флота Украины списанными судами из Америки. Эксперт заявил, что «резерв громаден».

«В Норвегии можно запросить из музея хейердаловский Кон-Тики и драккары викингов. Ходят практически бесшумно, не просматриваются на радарах – чистое дерево. Причем выдержанное. В Швеции – поднятый со дна морского галеон «Ваза». Несостоявшийся флагман шведского флота, королевский корабль, символ военно-морской мощи Швеции на Балтике… Стокгольм готов Киеву помогать? Ну и пусть помогает. Как-никак 64 орудия. А что XVII века – ничего. Тогда еще Полтавской битвы не было, самое для Швеции было золотое время», – передает «Царьград» слова Сатановского.

Эксперт убежден, что «помощь» из США бесполезна, а списанные корабли могут быть для русского флота лишь мишенями. При этом Сатановский признался, что ему жаль простых украинцев.

«Потопят враз, и вся недолга. И это даже без подлодок, гиперзвука, боевых лазеров и прочей техники. А если с ней… И выйдет тогда незадача, полный афронт и абдуценс всей этой Великой Украинской Армаде. А моряков ее придется по всему Черному морю вылавливать, кормить, просушивать и от простуды лечить. Потому что людей жалко. Наши в основном люди. Кроме той сволочи, которая их на нас притравливает, попутно воруя в восемь рук, но из киевских кабинетов на войну с Россией не двигаясь», – подытожил эксперт.

Ранее ВМС Украины предложили усилить «секонд-хэнд» кораблями из США.



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