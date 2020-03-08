Зеленский заявил, что уволил Богдана из-за «человеческих отношений»

08.03.2020, 20:28, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента стали «человеческие отношения». Об этом глава государства заявил в интервью британской газете The Guardian. Полная расшифровка беседы Зеленского с журналистами опубликована на сайте украинского президента 8 марта.

«Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли достаточно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а потом довольно долго работали вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях», – сказал Зеленский.

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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