ВОЗ: Коронавирус зафиксирован более чем в 100 странах мира

08.03.2020, 20:28, Новости дня

Число стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, к 8 марта выросло до 102. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения за 8 марта.

За последние сутки коронавирусная инфекция была впервые диагностирована в Болгарии, Молдове, Коста-Рике, на Фарерских островах, во Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте и Мартинике.

Общее число подтвержденных случаев заражения на утро 8 марта составляет 105 586, из которых 80 859 – в Китае. За последние сутки подтверждено 3656 случаев: 46 – в Китае, 3610 – за пределами Китая. 

За пределами Китая максимальное количество заболевших зарегистрировано в Южной Корее (7134), Италии (5883) и Иране (5823).

Общее число жертв к 8 марта достигло 3584. За прошедшие сутки скончались 98 человек: 27 – в Китае, 71 – в других странах.

С начала эпидемии больше всего от коронавируса умерло в Китае (2986 человек), Италии (234; 37 из них за последние сутки), Иране (145; 21 – за последние сутки) и Южной Корее (50; шесть – за последние сутки).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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