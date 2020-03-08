Каждой женщине желаю защитника

08.03.2020, 20:26, Новости дня

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков поздравляет всех женщин с 8 Марта.

Милые мои девчонки, женщины, бабушки, дочки!

Всех вас поздравляю с вашим женским днем 8 Марта. Вы самые любимые и самые лучшие!

Главное что я хочу вам пожелать – пусть в вашей жизни, у каждой из вас будет житель – ваш защитник, ваш оберег, тот, кто решает, что происходит вокруг вас. Каждой девушке — любимого мужчину, каждой маме — любимого сына, каждой девочке — любимого папу.

С 8 Марта вас, девчонки!