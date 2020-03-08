Депутат поздравил женщин верхом на коне и с обнаженным торсом

08.03.2020, 20:25, Новости дня

Автором эротического ролика стал «самый красивый депутат» думы Кирова Павел Валенчук.

Среди прочих мужчин поздравил женщин с 8 Марта и депутат городской думы Кирова Павел Валенчук. Но сделал он это экстравагантно – прочитал стихотворение, сидя на коне обнаженным по пояс. В опубликованном ролике депутат сперва скачет по заснеженным полям, а затем декламирует:

«Как же прекрасны вы, о женщины России! В ваших сердцах кипит святая кровь. Во имя Господа вы миру жизнь дарили, неся в душе и веру, и любовь. Во все века стояла Русь Святая на вашей добродетели души. Вы нас, мужчин, на подвиг провожая, с молитвой ждали, деток берегли. Как же прекрасны вы, о женщины России! Полны божественной энергии любви. Вы свою честь во все века хранили и светлых помыслов тропой священной шли».

Ролик завершается тем, что Валенчук надевает рубашку и, коленопреклоненный, дарит букет роз девушке в серебристом платье.

В Сети Валенчук получил прозвище «самый красивый депутат» после того, как его фото высмеяли за идеально выровненные брови и загар – мол народный избранник слишком печется о своем внешнем виде. В паблике «Борщ» комментаторы предлагали записываться к Валенчуку на «бровки и ноготочки». После волны ехидства в соцсети депутат написал заявление в полицию, но до суда дело доводить не стал.

Павлу Валенчуку 23 года, его избрали в думу в 2018 году от партии «Единая Россия». Он является вице-президентом Федерации дзюдо, директором по стратегическому развитию холдинга «Спутник», заместителем председателя Союза садоводов России.