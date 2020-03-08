Суд избрал меру пресечения сыну судьи, застрелившему друга под Петербургом

08.03.2020, 20:25, Новости дня

Свою вину школьник признал.

Колпинский районный суд отправил под домашний арест 14-летнего сына судьи, застрелившего своего школьного друга. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Свою вину молодой человек признал, сообщив, что выстрелил случайно.

На месте преступления не было следов драки. Также следователи не нашли бутылок со спиртным или наркотиков.

Отец мальчика, судья Третьего кассационного суда Петербурга Виталий Саяпин оружие держал в сейфе. Предположительно, сын знал, где лежат ключи, и решил похвастаться ружьем. Стрелял он из ИЖ-18 16-го калибра.

У друзей была вечеринка в квартире судьи в доме на улице Ижорского батальона. В разгар веселья прогремел выстрел. Тело друга школьник вынес в подъезд, а сам скрылся. Полиция нашла его в городе Пушкино.

Напомним, что в начале февраля в Коряжме Архангельской области женщина убила мужа за критику приготовленной ей еды.

А самое резонансное бытовое убийство за весь 2019 год произошло в начале ноября в Санкт-Петербурге.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / В США признали, что в результате иранской атаки по базам в Ираке 8 января пострадали 11 военных

03.02 / Генпрокуратура РФ просит суд сократить срок наказания оппозиционера Котова, выходившего на митинги в поддержку Украины

05.02 / Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из КНР россиян

09.02 / Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

28.02 / Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

07.03 / Трамп заявил, что борьба с коронавирусом в США так же безупречна, как его разговор с Зеленским

24.01 / Адвокаты Иссахар обсудят с ней подачу прошения о помиловании

17.02 / Врача в Карачаево-Черкесии побили за грубость к пациенту на костылях

26.02 / Зоозащитникам Перу не удалось запретить корриду и петушиные бои

10.02 / Гаджеты: Google построит деревянный квартал будущего за 900 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика