Суд избрал меру пресечения сыну судьи, застрелившему друга под Петербургом

08.03.2020, 20:25, Новости дня

Свою вину школьник признал.

Колпинский районный суд отправил под домашний арест 14-летнего сына судьи, застрелившего своего школьного друга. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Свою вину молодой человек признал, сообщив, что выстрелил случайно.

На месте преступления не было следов драки. Также следователи не нашли бутылок со спиртным или наркотиков.

Отец мальчика, судья Третьего кассационного суда Петербурга Виталий Саяпин оружие держал в сейфе. Предположительно, сын знал, где лежат ключи, и решил похвастаться ружьем. Стрелял он из ИЖ-18 16-го калибра.

У друзей была вечеринка в квартире судьи в доме на улице Ижорского батальона. В разгар веселья прогремел выстрел. Тело друга школьник вынес в подъезд, а сам скрылся. Полиция нашла его в городе Пушкино.

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