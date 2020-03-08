Саудовская Аравия решила обвалить цены на нефть из-за отказа России снизить добычу – Bloomberg

08.03.2020, 15:18, Новости дня

После провала переговоров крупнейших экспортеров нефти о сокращении добычи Саудовская Аравия решила рекордно увеличить добычу топлива. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

О провале переговоров ОПЕК+ с Россией о снижении добычи нефти стало известно в пятницу, 6 марта, сообщал Reuters. Из-за этого стоимость эталонной марки Brent к закрытию пятничных торгов обвалилась почти на 9%, до $45,54 за баррель. Это самая низкая цена с 2016 года и самое стремительное падение стоимости со времен финансового кризиса 2008 года.

Как отмечает Bloomberg, последние четыре года цены на нефть держались на относительно высоком уровне именно благодаря договоренностям о сокращении добычи, достигнутым странами – членами ОПЕК (на Саудовскую Аравию приходится около трети нефти, добытой странами организации) с Россией.

Срок действия соглашения истекает 1 апреля, и ОПЕК добивалась его продления как минимум до конца 2020 года из-за опасений, что спрос на сырье упадет в связи со спадом промышленности, вызванным эпидемией коронавируса. Россия в свою очередь считает, что падение спроса будет кратковременным, и не видит смысла продлевать соглашение.

Из-за провала переговоров Саудовская Аравия решила «вступить в тотальную ценовую войну», отмечает Bloomberg, и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, считают опрошенные агентством аналитики, «приведет к хаосу на рынке нефти».

Таким образом, Эр-Рияд, вероятно, пытается заставить Россию снова вернуться за стол переговоров, считают аналитики, подчеркивая, что это очень рискованная стратегия.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать «черным лебедем» для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.

3 марта Федеральная резервная система США впервые со времен финансового кризиса 2008 года снизила базовую процентную ставку на внеочередном заседании. В заявлении ФРС отмечалось, что «коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности».