Подозреваемого в убийстве школьника в Петербурге отправили под домашний арест

08.03.2020, 20:11, Новости дня

Колпинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве своего 14-летнего друга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Мера пресечения избрана сроком до 7 мая 2020 года. Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. В пресс-службе судов также добавили, что подросток не возражал против удовлетворения ходатайства следствия о домашнем аресте.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, после выстрела подросток написал записку: «Мама, папа, я убил [друга]. Простите меня. Люблю».

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Близкие погибшего рассказали, что мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Сообщалось, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

В воскресенье подозреваемый был задержан в Петербурге. Подросток рассказал подробности инцидента и признал вину.



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