Собчак сказала, чем ей не нравится 8 Марта

08.03.2020, 20:11, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что 8 марта ей особенно не нравятся посвященные празднику стихи.

«Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет!» Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки!!!», – написала Собчак в Instagram.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Мар 2020 в 1:12 PST

Ранее Собчак попросила трехлетнего сына оценить ее голое фото.