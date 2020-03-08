Собчак сказала, чем ей не нравится 8 Марта
08.03.2020, 20:11, Новости дня
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что 8 марта ей особенно не нравятся посвященные празднику стихи.
«Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет!» Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки!!!», – написала Собчак в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Собчак попросила трехлетнего сына оценить ее голое фото.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет