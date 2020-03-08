Мнение: Газовые проекты «Газпрома» терпят неудачи

08.03.2020, 20:10, Разное

Судя  по всему, эпидемия коронавируса может стать той последней соломинкой,  что сломает спину пашущего на износ китайского верблюда. «Мировая  мастерская», локомотив глобализированной экономики, главный экспортер и основной потребитель ресурсов, Поднебесная объявила форс-мажор и приостановила импорт природного газа.

Событие,  безусловно, знаковое и, возможно, именно от него в дальнейшем будут  отсчитывать начало конца «китайского экономического чуда». Как же это  отразится на нашей стране, дела которой на газовом рынке Европы идут все  хуже и хуже?

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что национальная  китайская компания CNPC объявила о приостановке импорта газа по причине  форс-мажора, вызванного эпидемией коронавируса:

Указанный  национальный оператор и его «дочка» компания PetroChina Co.,  предпринимают экстренные шаги для разрешения ситуации, однако на время  действия моратория запланирован полный отказ от закупки как зарубежного  СПГ, так и топлива по газопроводам в Китай.

Как известно,  из-за введенного карантина в КНР были заблокированы целые города и даже  регионы страны, фактически остановилась деятельность многих промышленных  предприятий, традиционно ориентированных на экспорт. Следствием стало  снижение потребления газа, плюс завершились календарная зима и  отопительный сезон. Ограничение перемещений ударило по внутренним  перевозкам и сфере туризма: меньше работают транспорт, отели, рестораны,  магазины.

В результате китайская экономика, еще несколько  месяцев назад бывшая настоящим «азиатским драконом», превратилась в  тяжело больного пациента, полное выздоровление которого под вопросом.  Стоит напомнить, что долг КНР по отношению к ВВП превысил 300%. Это было  не критично, пока все было хорошо, а экономика росла бешеными темпами. И  вот теперь коронавирус неожиданно поставил Пекину подножку.

Китайские  власти сообщили о временном отказе от закупки трубопроводного газа и  СПГ. Что касается сжиженного природного газа, то пострадают экспортеры  из США, Австралии и Катара. Например, под вопросом контракт с  Вашингтоном на закупку СПГ в течение 2 лет на сумму в 54 миллиарда  долларов. Что до трубопроводного газа, то проблемы будут у Туркменистана  и у России.

В прошлом году с помпой состоялось открытие  газопровода «Сила Сибири», который должен поставлять в КНР 38 миллиардов  кубометров топлива ежегодно. Федеральному бюджету проект обошелся в 1,1  триллиона рублей, подорожав с изначальных 800 миллиардов. До конца 2020  года «Газпром» должен поставить первые 5 миллиардов кубометров, выйдя  на проектную мощность только к 2025 году.

По поводу данного  газопровода высказывались разные мнения, в том числе, весьма  критические: под вопросом была его коммерческая окупаемость. Теперь же  эти сомнения начинают расти в геометрической прогрессии. Уже сейчас  Пекин предупреждает о приостановке поставок. Но что будет, если  «китайское экономическое чудо» и правда прикажет долго жить? Закономерно  возникает вопрос о целесообразности постройки трубопровода «Сила  Сибири-2».

Перенесемся в наших делах газовых западнее. В битве на  европейский газовый рынок «Газпром» пытается достроить трубопроводы  «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Сейчас на Балтику, причудливо  маневрируя, идет наше единственное судно-трубоукладчик «Академик  Черский», которое способно завершить последние 6% «Северного потока-2».  Причины такого странного маршрута рассказал российский эксперт в области  энергетики Игорь Юшков, объяснив это попыткой обойти американские  санкции:

Основная проблема, которую они могут  сделать, – это запретить оказывать услуги по страхованию этому судну.  Без страховки судно ни в один порт не пустят и могут быть проблемы с  проходом проливов.

Вот как раз сейчас «Академик» идет к  Суэцкому каналу, где и может нарваться на первые препоны. Если это будет  сделано, не исключено, что ему придется возвращаться обратно и идти на  Балтику через Северный морской путь, сделав гигантский крюк, что отнимет  массу времени. Вопрос в том, что будет дальше, когда судно все-таки  доберется до цели назначения. Разрешит ли Копенгаген работать в своих  водах трубоукладчику, не имеющему страховки международной компании? И  если все же да, то насколько по времени затянется это согласование,  учитывая датскую неспешность в подобных делах?

И, наконец,  «Турецкий поток». Вроде как накануне Москва достигла некоего временного  соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе с Анкарой. Работа  газопровода вполне могла стать жертвой конфликта с Турцией, но пока  обошлось. Вопрос, надолго ли это перемирие? Да и не в одних турках  проблема проекта.

О том, что строительству газопровода далее в  Европу идет серьезное противодействие, недавно пожаловался  премьер-министр Сербии. Болгария, от транзитных услуг которой напрямую  зависит работа «Турецкого потока», демонстративно вполовину сократила  потребление российского газа и выбила скидку в размере 40%, что тоже  можно считать не очень хорошим знаком.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/187952.html

Источник: Теория элит



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