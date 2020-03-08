Мнение: Газовые проекты «Газпрома» терпят неудачи

08.03.2020, 20:10, Разное

Судя по всему, эпидемия коронавируса может стать той последней соломинкой, что сломает спину пашущего на износ китайского верблюда. «Мировая мастерская», локомотив глобализированной экономики, главный экспортер и основной потребитель ресурсов, Поднебесная объявила форс-мажор и приостановила импорт природного газа.

Событие, безусловно, знаковое и, возможно, именно от него в дальнейшем будут отсчитывать начало конца «китайского экономического чуда». Как же это отразится на нашей стране, дела которой на газовом рынке Европы идут все хуже и хуже?

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что национальная китайская компания CNPC объявила о приостановке импорта газа по причине форс-мажора, вызванного эпидемией коронавируса:

Указанный национальный оператор и его «дочка» компания PetroChina Co., предпринимают экстренные шаги для разрешения ситуации, однако на время действия моратория запланирован полный отказ от закупки как зарубежного СПГ, так и топлива по газопроводам в Китай.

Как известно, из-за введенного карантина в КНР были заблокированы целые города и даже регионы страны, фактически остановилась деятельность многих промышленных предприятий, традиционно ориентированных на экспорт. Следствием стало снижение потребления газа, плюс завершились календарная зима и отопительный сезон. Ограничение перемещений ударило по внутренним перевозкам и сфере туризма: меньше работают транспорт, отели, рестораны, магазины.

В результате китайская экономика, еще несколько месяцев назад бывшая настоящим «азиатским драконом», превратилась в тяжело больного пациента, полное выздоровление которого под вопросом. Стоит напомнить, что долг КНР по отношению к ВВП превысил 300%. Это было не критично, пока все было хорошо, а экономика росла бешеными темпами. И вот теперь коронавирус неожиданно поставил Пекину подножку.

Китайские власти сообщили о временном отказе от закупки трубопроводного газа и СПГ. Что касается сжиженного природного газа, то пострадают экспортеры из США, Австралии и Катара. Например, под вопросом контракт с Вашингтоном на закупку СПГ в течение 2 лет на сумму в 54 миллиарда долларов. Что до трубопроводного газа, то проблемы будут у Туркменистана и у России.

В прошлом году с помпой состоялось открытие газопровода «Сила Сибири», который должен поставлять в КНР 38 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Федеральному бюджету проект обошелся в 1,1 триллиона рублей, подорожав с изначальных 800 миллиардов. До конца 2020 года «Газпром» должен поставить первые 5 миллиардов кубометров, выйдя на проектную мощность только к 2025 году.

По поводу данного газопровода высказывались разные мнения, в том числе, весьма критические: под вопросом была его коммерческая окупаемость. Теперь же эти сомнения начинают расти в геометрической прогрессии. Уже сейчас Пекин предупреждает о приостановке поставок. Но что будет, если «китайское экономическое чудо» и правда прикажет долго жить? Закономерно возникает вопрос о целесообразности постройки трубопровода «Сила Сибири-2».

Перенесемся в наших делах газовых западнее. В битве на европейский газовый рынок «Газпром» пытается достроить трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Сейчас на Балтику, причудливо маневрируя, идет наше единственное судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно завершить последние 6% «Северного потока-2». Причины такого странного маршрута рассказал российский эксперт в области энергетики Игорь Юшков, объяснив это попыткой обойти американские санкции:

Основная проблема, которую они могут сделать, – это запретить оказывать услуги по страхованию этому судну. Без страховки судно ни в один порт не пустят и могут быть проблемы с проходом проливов.

Вот как раз сейчас «Академик» идет к Суэцкому каналу, где и может нарваться на первые препоны. Если это будет сделано, не исключено, что ему придется возвращаться обратно и идти на Балтику через Северный морской путь, сделав гигантский крюк, что отнимет массу времени. Вопрос в том, что будет дальше, когда судно все-таки доберется до цели назначения. Разрешит ли Копенгаген работать в своих водах трубоукладчику, не имеющему страховки международной компании? И если все же да, то насколько по времени затянется это согласование, учитывая датскую неспешность в подобных делах?

И, наконец, «Турецкий поток». Вроде как накануне Москва достигла некоего временного соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе с Анкарой. Работа газопровода вполне могла стать жертвой конфликта с Турцией, но пока обошлось. Вопрос, надолго ли это перемирие? Да и не в одних турках проблема проекта.

О том, что строительству газопровода далее в Европу идет серьезное противодействие, недавно пожаловался премьер-министр Сербии. Болгария, от транзитных услуг которой напрямую зависит работа «Турецкого потока», демонстративно вполовину сократила потребление российского газа и выбила скидку в размере 40%, что тоже можно считать не очень хорошим знаком.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/187952.html