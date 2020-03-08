Эвелина Бледанс в сексуальном наряде поздравила женщин с 8 Марта

08.03.2020, 20:07, Разное

Актриса Эвелина Бледанс решила необычным образом поздравить подписчиц в социальных сетях с 8 Марта. Знаменитость предстала на видео в БДСМ-наряде: черный латексный костюм с шипами.

В самом ролике Бледанс очень нежным голосом призвала мужчин поздравить своих возлюбленных с праздником. Затем она спросила у поклонниц, готовы ли те принимать поздравления. В комментариях к ролику интернет-пользователи восхитились дерзким образом актрисы, отметив, что она, несмотря на возраст, по-прежнему выглядит очень привлекательно.

Впрочем, не обошлось и без хейтеров в комментариях, которые раскритиковали данное поздравление, заявив о непривлекательности актрисы. Даже подобные отзывы не расстроили Эвелину Бледанс, так как она знает, что по-прежнему нравится мужчинам.