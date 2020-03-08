Эвелина Бледанс в сексуальном наряде поздравила женщин с 8 Марта

08.03.2020, 20:07, Разное

Актриса Эвелина Бледанс решила необычным образом поздравить подписчиц в социальных сетях с 8 Марта. Знаменитость предстала на видео в БДСМ-наряде: черный латексный костюм с шипами.
В самом ролике Бледанс очень нежным голосом призвала мужчин поздравить своих возлюбленных с праздником. Затем она спросила у поклонниц, готовы ли те принимать поздравления. В комментариях к ролику интернет-пользователи восхитились дерзким образом актрисы, отметив, что она, несмотря на возраст, по-прежнему выглядит очень привлекательно.

Впрочем, не обошлось и без хейтеров в комментариях, которые раскритиковали данное поздравление, заявив о непривлекательности актрисы. Даже подобные отзывы не расстроили Эвелину Бледанс, так как она знает, что по-прежнему нравится мужчинам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Личное: Точно знаю, что мы любим друг друга

11.01 / «Не представляют интересы российского государства»: Путин — о бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

07.02 / Мнение: Письмо: «Самая красивая девушка»

20.02 / Алла Пугачёва объяснила отказ петь на Западе во времена СССР

13.01 / В преддверии 60-летия Игорь Николаев напомнил поклонникам о композиции «Осенний поцелуй» в исполнении Аллы Пугачевой

14.01 / Актриса Галина Польских вновь вызвала скорую

17.01 / Популярный телеведущий во второй раз стал отцом

03.02 / Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов

24.02 / Наука: Аутизм пытаются лечить через мозжечок

30.03 / Мнение: Игра «Рыбаки и баги»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика