Успенская об отношениях с дочерью: «Все контакты с ней я полностью обрубила, надеюсь, это поможет»

08.03.2020, 20:07, Разное

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская пояснила о нынешних отношениях с единственной дочерью Татьяной Плаксиной после громкой ссоры родных людей и отъезда второй в США к своему отцу, предпринимателю Александру Плаксину. Певица заявила, что разорвала с наследницей все контакты – в надежде, что это поможет ей образумиться и осознать свою неправоту.

В беседе с журналистами интернет-издания «СтарХит» Любовь Успенская уточнила: если она продолжит общение с дочерью, будто бы между ними не было никакого публичного конфликта, данная ситуация ничему её не научит. «Это укрепит веру Тани в то, что она и в дальнейшем может продолжать делать всё по-своему», – пояснила «королева русского шансона».

На стороне Любови Успенской – близкие друзья и коллеги по шоубизу. Так, например, в защиту артистки высказалась певица Маша Распутина, которая считает, что данная ситуация – это «беда матери», и подобное горе может случиться в каждой семье.

По мнению Любови Успенской, на психику её дочери не лучшим образом повлияло произошедшее около 1,5 года назад падение с велосипеда. Татьяна Плаксина тогда серьёзно травмировалась: у неё были выбиты зубы и сломана челюсть. Исполнительница израсходовала на лечение и реабилитацию наследницы несколько миллионов рублей. Пошатнувшееся здоровье дочери певицы спровоцировало развитие у неё депрессии. Как сказал бывший адвокат Любови Успенской Александр Бенхин, Татьяне Плаксиной даже поставили тогда серьёзный диагноз.