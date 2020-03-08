Личное: Можно же вернуть любовь?

08.03.2020, 20:06, Разное

Для самостоятельного разбора.

dimamudarisov

Здравствуйте, Эволюция!

Я извиняюсь, что писал Вам первое письмо ранее, не дождавшись чтоб аккаунту было 3 мес.

Но я все таки попытаюсь попасть на разбор, мне очень нужна Ваша помощь.

Я уже в замешательстве в этой жизненной ситуации.

Мне 29, Мы с С. Знакомы с детства. Мы ровесники. В 17 я в нее влюбился долго ухаживал и мы были первые друг у друга. Прожили вместе почти 10 лет из них 8 в браке.

В сексе всегда было все отлично до определенных пор.

Пару лет назад я почувствовал охлаждение с ее стороны. Она перестала меня хотеть. Что с этим делать я не знал. А на вопросы что не так она отвечала не знаю. ( но началось это как она сменила работу и начала общаться с другими людьми, а может и не из за этого)

Все закончилось тем, что я был в командировке и мы должны были созвониться . Она в конце концов мне позвонила ( от подруги в час ночи) меня это уже так раздосадовало, что я ей сказал «ну и иди на*уй раз я тебе такой не нужен.» Ответ «хорошо» и номер заблокировала Я прилетел домой в пустую квартиру. Это было невыносимым шоком. Далее я наломал всех дров каких только мог( кинулся искать ее. Нашел.

Извиняться дарить цветы и тд и тп) она мне сказала что не любит меня больше.

В итоге мы прожили 3 мес раздельно и я ее уговорил попробовать начать сначала с поездки на юг долгой.

Уехали. Начали. Прожили в итоге год вместе, и опять все по новой. Она меня не хочет и хочет чтоб я ее отпустил. А я как идиот не мог это допустить и из всех сил пытался что-то придумать понимая что не поможет ничего. Подарки цветы внимание и тд и тп . Я не буду описывать в подробностях, все равно это прошло. Но теперь понимаю что любовь не купить.

В итоге опять я после работы вернулся в пустую квартиру. И мне сообщение в вацап что она так больше не может.

Сейчас прошло полгода. Мы развелись. Слава богу что я начал Вас активно читать и хоть немного понимать какой же я был до тошноты липкий. Прошло время. И мы снова общаемся. Иногда проводим время, я ее приглашаю в кино, картинг и тд. Поменял машину на более хорошую, стал больше зарабатывать. Когда мы вместе , то мы общаемся и ведём себя так как будто ничего не произошло(выбираем фужерчики в Икее).

Но тут и большая проблема,у нас нет никаких разногласий и одинаковые взгляды на жизнь и тд. но кроме близости и это единственная причина по которой она ушла. Она больше не могла заниматься сексом . И сейчас тоже не хочет. Говорит может ее когда то отпустит и она захочет ко мне снова.

Я не стал каким то плохим внешне, наоборот я начал ходить в зал и бассейн. На вопрос почему, она говорит сама не знает но типа как есть так есть. У нее никого нет в плане любовников. Я ей помогаю если что то нужно.

А это меня вообще уничтожает, помогите как мне быть, пожалуйста.

Как вылезти из этого болота. Наверное со стороны все мое письмо это пиздострадания, но я уже устал и думаю об этом 24/7. Я не знаю как вести себя.

Я ее люблю и хотел бы детей уже. Мне почти 30.

А вот так общаться с ней на правах бесполого бывшего мужа я не смогу.

Я ее хочу всегда.

Я могу что то сделать чтобы снова быть сексуально привлекательным для нее?

Можно же, наверное вернуть любовь.

Спасибо!