Мужчины в платьях подрались в Сочи
08.03.2020, 20:00, Новости дня
Мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку в одном из торговых центров в Сочи.
Видео разместило сообщество «ЧП Сочи» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел накануне. По сообщению очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками супермаркета и группой переодетых в женщин молодых людей.
Причиной инцидента стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.
Мужчин задержали, после чего началась драка, которую пресекла прибывшая на место полиция.
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