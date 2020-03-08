Мужчины в платьях подрались в Сочи

08.03.2020, 20:00, Новости дня

Мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку в одном из торговых центров в Сочи.

Видео разместило сообщество «ЧП Сочи» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне. По сообщению очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками супермаркета и группой переодетых в женщин молодых людей.

Причиной инцидента стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.

Мужчин задержали, после чего началась драка, которую пресекла прибывшая на место полиция.



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