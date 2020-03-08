В ПФР назвали способ получения пенсии в 50 тыс. рублей

08.03.2020, 20:00, Новости дня

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, сообщила глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и области Марина Густова.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тыс. рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», – рассказала Густова «Вечерней Москве».

Она пояснила, что каждый житель России имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.

Густова пояснила, что при формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ. Кроме того, увеличить размер пенсии может и набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Омской области 70-летняя гражданка России получает страховую пенсию в размере 52 тыс. 533 рубля.



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