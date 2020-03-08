«Держитесь и будьте поддерживаемы»: Елена Подкаминская поздравила всех матерей с 8 Марта

08.03.2020, 19:37, Разное

Отечественная актриса театра и кино Елена Подкаминская, запомнившаяся многим зрителям по роли в сериале «Кухня», на странице в Instagram поздравила всех матерей с 8 Марта. Артистка пожелала женщинам «держаться и быть всегда поддерживаемыми».
В публикации, посвящённой женскому весеннему празднику, Елена Подкаминская обнародовала снимок, сделанный несколько месяцев назад, когда она находилась на крайнем сроке беременности. В кадре артистка с заметно округлившимся животом запечатлена вместе со своими двумя дочерьми – 9-летней Полиной и 2-летней Евой. Младшая девочка прижимается к матери, сидя сзади на шее, а старшая опирается на согнутые в коленях ноги артистки, держащей её за руки. В подписи к посту Подкаминская обращается ко всем мамам, поздравляя их с 8 Марта и желая «держать, держаться и всегда быть поддерживаемыми», тем самым указывая на момент, запечатлённый на семейном фото.


В комментариях к публикации фолловеры благодарят актрису за оригинальное поздравление. Подписчики в ответ пишут тёплые слова Елене Подкаминской в честь праздника и оценивают оригинальный снимок, передающий искреннюю любовь между матерью и дочерьми, их счастливые эмоции.



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