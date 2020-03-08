Гаджеты: Смартфон Samsung Galaxy M21 с 48-Мп камерой может дебютировать 16 марта

08.03.2020, 19:37, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, уже через неделю корпорация Samsung представит новый среднебюджетный смартфон под названием Galaxy M21. К слову, девайс совсем недавно появлялся в известном бенчмарке Geekbench.

Накануне анонса стало известно, что устройство обзаведется 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Возможно, как и модель Galaxy M20, новинка получит небольшой вырез в верхней части для фронтальной камеры. Что касается тыльной части корпуса, то здесь установят тройную камеру, основной модуль которой получит разрешение в 48 Мп. Среди других особенностей девайса – очень мощная батарея на 6 тысяч мА·ч.

Аппаратной основой смартфона станет 8-ядерный процессор Exynos 9611, в зависимости от модификации будет установлено 4 или 6 Гб ОЗУ, а также 64 или 128 Гб постоянной памяти. В качестве операционной системы будет задействована Android 10 «из коробки». На данный момент стоимость гаджета неизвестна, подытожили специалисты.