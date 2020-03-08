Мнение: Сколько россиян покупает золото, средний чек в интернете и сокращение выдачи кредиток

08.03.2020, 19:32, Разное

1. Не только эксперты, но и обычные граждане считают, что лучший способ надёжно инвестировать деньги во время кризиса — это вложиться в золото. Согласно опросам, вложениями в золото интересуется или уже занимается почти каждый девятый житель России:

https://lenta.ru/news/2020/02/28/zoloto/

Одиннадцать процентов россиян рассматривают или уже делают вложения в золото различными способами. А в 10 российских городах накануне праздника традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из этого драгоценного металла. Такие результаты показало исследование УК «Сбербанк Управление Активами», проведенное накануне Международного женского дня с целью изучить отношение россиян к формированию накоплений с помощью одного из наиболее популярных подарков на 8 Марта — золота.

Исследования показывают, что 6 процентов россиян не менее чем раз в год покупают или продают золото (включая золотые украшения). Еще 5 процентов россиян рассматривают для себя возможность вложиться в золото и инвестиционные инструменты, привязанные к золоту, чтобы увеличить доходность своих вложений.

Как выяснилось, мужчины вкладываются в золото чаще, чем женщины. Как правило, инвесторы в золото — это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото меньше: в возрастной группе от 40 до 50 лет доля инвестирующих в золото снижается почти в три раза. С другой стороны, среди тех, кто интересуется вложениями в золото, намного больше молодежи до 30 лет и студентов — на них приходится более трети тех, кто заинтересован в инвестициях этого вида.

2. Очередная тенденциозная подача информации со стороны журналистов, на этот раз от «Известий». Издание пишет, что россияне якобы стали меньше тратить в Интернете:

https://iz.ru/981948/2020-03-01/zhiteli-rossii-stali-menshe-tratit-v-internete

Жители России стали меньше тратить в интернете

Жители России сократили свои траты в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), с которыми ознакомилась газета «Известия».

В НАДТ проанализировали продажи в онлайн-магазинах за последние пять лет и выяснили, что средний чек постепенно снижается. В 2015 году жители страны в среднем тратили 3,6 тыс. рублей за одну покупку в российских магазинах, в 2019-м эта сумма составила 2,6 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом сумма чека упала на 13%, два года назад россияне тратили на покупку в интернет-магазине 3 тыс. рублей.

На зарубежных площадках средний чек составлял $18 в 2015 году, $9 — в 2018-м, $7,5 — в 2019-м.

Казалось бы, россияне беднеют и потому бегут прочь из интернет-магазинов. Но вот, что журналисты пишут дальше:

При этом общий объём рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% — до $19,1 млрд, из которых на внутренние продажи пришлось почти $16,3 млрд.

То есть, рынок вырос почти в полтора раза, но при этом россияне стали меньше тратить? Что-то здесь не сходится!

Скорее, либо люди стали делать покупки в интернете чаще, причём всё больше мелких покупок. Либо в онлайн-магазины пришло много новых покупателей (причём, скорее всего не из Москвы или Петербурга), которые начали с небольших покупок. Либо и то, и другое.

3. В России резко сократилась выдача кредитных карт:

https://lenta.ru/news/2020/03/02/kreditka/

Россиянам стали реже выдавать кредитные карты: этот показатель в январе 2020 года снизился на 21,7 процента в сравнении с тем же периодом 2019-го. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В первом месяце 2020 года россиянам выдали 540,2 тысячи кредиток. В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента, до 22,8 миллиарда рублей.

По словам вице-президента агентства Moody’s Ольги Ульяновой, наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий Банка России. Кроме того, январь является «низким сезоном» для кредитования физлиц, поэтому общие тренды проявились в этом месяце еще заметнее.

Отмечается, что снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами — от 300 тысяч рублей и выше.

Кто-то скажет, что это признак кризиса. Но скорее в этом следует видеть работу ЦБ и рост финансовой грамотности россиян.