Онищенко оценил решение московских властей о режиме самоизоляции

08.03.2020, 19:30, Новости дня

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал смелым и либеральным решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу.

«Мэрия Москвы приняла беспрецедентное в своей либеральности решение, потому что меня в данной ситуации, как гражданина Москвы, видят в качестве союзника. Говорят – вы прилетели из Италии, там неблагополучная ситуация, вы можете пожить у себя, если живете один, но не выходите из квартиры. То есть мне доверились, попросили не нарушать режим», – передает «Интерфакс» слова Онищенко.

Он отметил, что в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в «обшарпанных общежитиях, но в данном случае вам доверяют, контролируя дистанционно, а житель может комфортно сидеть дома, работать за компьютером и выполнять тот договор, на который он согласился, оставшись дома».

Тем временем в столичной мэрии отметили, что нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться лишением свободны на срок до 5 лет, такое наказание может последовать, если нарушение режима привело по неосторожности к смерти другого человека.

«Постановлением правительства РФ от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», – напомнили в столичной мэрии.

Московские власти также сообщают, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, наказывается штрафом (до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев), либо лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.

Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из стран, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Кроме того, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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