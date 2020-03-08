Мнение: Ресурсы (42 доллара за баррель — это наша сакральная скрепа)

08.03.2020, 19:30, Разное

В связи с ожидаемым падением цен на нефть (пока эта ситуация гипотетическая, и ее оценивать можно будет, наверное, лишь к лету, когда станут понятны хотя бы среднесрочные тренды) неизбежно возникает вопрос о том, откуда бюджет будет наполняться, если эта цена упадет ниже 42 долларов. 42 доллара — это наша сакральная скрепа, так называемая "цена отсечения", по которой бюджет и сверстан.

Резервы Центробанка из списка возможных кубышек можно смело вычеркивать. Они вообще про другое. Совокупный внешний долг России на прошлый год составил почти 500 миллиардов долларов (это и государственный, и корпоративные долги). ЗВР ЦБ составляют 570 млрд долларов — то есть, вполне сопоставимую сумму, особенно если учесть, что далеко не все из этих миллиардов ликвидны. ЗВР — это и есть обеспечение внешнего долга, а потому никто их тратить не будет. Другой вопрос, что когда все начнет сыпаться, то первое, во что запустят руку наши воры — это как раз центробанковское золото и прочие нужные штуки, так что легко может повторится история начала девяностых, когда молодая независимая Россия обнаружила пустую казну и гулкие закрома Госбанка, золото исчезло в неизвестном направлении, но при этом внезапно появились молодые комсомольцы с неизвестно откуда взявшимися у них миллиардами, которые быстро и споро скупили значительные государственные активы. Потом, конечно, комсомольцев подвинули воры, отжав у них разные ЮКОСы и равноудалили всех остальных, превратив бывшие партийно-комсомольские кубышки в свои собственные общаки, но это уже другая история. Но пока у нас курс на стабильность, и Путин сообщил, что лет на тридцать воры еще точно задержатся. Еще не все украдено. А потому ЗВР — это когда придется валить. Но не сейчас.

Остается не так уж и много вариантов, откуда будут черпать ресурсы на поддержание бюджета. Это фактически один ресурс — ФНБ. В нем порядка 100 миллиардов долларов. Но по понятным причинам в бюджет из него пойдет не всё. По закону о ФНБ все, что выше 7% ВВП, можно тратить на разные полезные вещи. На нацпроекты, к примеру. То, что нацпроекты — это обычная кормушка для приближенных и допущенных, сомневаться причин нет. Да и ВВП в случае депрессии и рецессии имеет привычку падать, а потому тратить из ФНБ можно будет больше.

При этом не стоит забывать, что у страны весьма неслабый оборонный бюджет, очень приличное содержание чиновников и силовиков, есть защищенные статьи — в общем, даже если денег не будет хватать, то на эти статьи они найдутся в любом случае. Ну, и три войны, которые ведет Путин — они тоже чего-то стоят. Не прекращать же их только потому, что денег мало. Аполитично рассуждаешь…

Нетрудно догадаться, кого в таком случае будут секвестировать. Это, понятно, всякие социальные статьи и расходы. Тем более, что Путин уже четко дал понять — мы плохо живем потому, что нефть дешевая. А раз она будет дешеветь еще сильнее и больше, то я тут причем? Это все враги. Прошу отнестись с пониманием.