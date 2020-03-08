Учёные сравнили влияние коронавируса на организм с комбинацией ОРВИ и СПИДа

08.03.2020, 19:07, Разное

Китайские учёные предполагают, что побочные эффекты от перенесённого организмом человека коронавируса могут иметь необратимый характер. Специалисты сравнивают влияние провоцирующей смертельную пневмонию инфекции с комбинацией двух других заболеваний – ОРВИ и СПИДа.
Учёные из Университета Уханя провели анализ результатов вскрытия 9 человек, скончавшихся около месяца назад от коронавируса COVID-2019. Специалисты пришли к выводу, что даже у успешно излечившихся людей на всю оставшуюся жизнь могут остаться последствия, а именно, повреждения тканей лёгких. Схожее влияние с нанесением урона органам дыхания и иммунной системе имеет комбинация СПИДа и ОРВИ. У пациентов в числе последствий могут появляться проблемы с дыханием, в частности, одышка.

Однако китайские учёные считают, что снизить риск развития необратимых последствий возможно. Для этого важно на ранней стадии диагностировать коронавирус и своевременно начать лечение.



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