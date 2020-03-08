Дана Борисова о 8 марта: Единственный день в году, когда жалею, что возлюбленного нет рядом

08.03.2020, 19:07, Разное

Дана Борисова выразила свое мнение по поводу Международного женского дня. По мнению телеведущей, только 8 марта ей жаль, что рядом с ней нет второй половинки.

В дополнении к сообщению знаменитость поделилась фотографией с шикарным букетом цветов в руках. Помимо этого, она поздравила и своих подписчиц с праздником весны. Как оказалось, телеведущая купила этот букет сама, но в то же время удивилась большому количеству покупателей в бутике цветов. Борисова не забыла поздравить и свою маму, пожелав ей положительных эмоций и радостных дней.

В заключении знаменитость заявила: лишь в этот день она жалеет, что рядом с ней нет возлюбленного. Интернет-пользователи также присоединились к поздравлениям, пожелав ведущей найти любимого мужчину и чаще улыбаться. За считанные часы публикация набрала свыше 3,5 тысяч отметок «Мне нравится».