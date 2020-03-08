Мария Шукшина в преддверии 8 Марта обнаружила поздравительную открытку от отца 1974 года

08.03.2020, 19:07, Разное

Актриса Мария Шукшина пояснила поклонникам в социальных сетях, что накануне обнаружила поздравительную открытку от отца, которая была написана чуть более 45 лет назад. В том же 1974 году известный советский сценарист умер.
Артистка в праздничные дни решила посетить мать Лидию Федосееву-Шукшину. В какой-то момент знаменитость нашла открытку от отца, датированную 1974 годом. В семье Шукшиных не понимают, каким образом, она осталась здесь, ведь все важные записи и документы кинодеятеля лежат в архиве. Как оказалось, актриса обнаружила открытку, адресованную именно ей. В подписи к праздничной публикации Шукшина поздравила подписчиц с праздником, отметив, что как способность перенести тяжелый момент можно считать истинным счастьем.

В комментариях к публикации интернет-пользователи также были удивлены подобной находкой, а также присоединились к поздравлениям, пожелав актрисе и её матери всего самого лучшего.



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