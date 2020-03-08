Гуляя с собакой, женщина наткнулась на склад с минами и снарядами
08.03.2020, 19:07, Новости дня
Склад немецких мин времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от новгородского поселка Демянск.
На схрон наткнулась женщина, выгуливавшая в лесу своего пса. Оказывается, тайник с 736 боеприпасами находился всего в 300 метрах от людского жилья.
Приехавшие саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция прошла штатно.
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Новгородской области отметили, что такие крупные склады находятся редко. За год в среднем уничтожается около 1500 боеприпасов.
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