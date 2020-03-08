Гуляя с собакой, женщина наткнулась на склад с минами и снарядами

08.03.2020, 19:07, Новости дня

Склад немецких мин времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от новгородского поселка Демянск.

На схрон наткнулась женщина, выгуливавшая в лесу своего пса. Оказывается, тайник с 736 боеприпасами находился всего в 300 метрах от людского жилья.

Приехавшие саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция прошла штатно.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Новгородской области отметили, что такие крупные склады находятся редко. За год в среднем уничтожается около 1500 боеприпасов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Новый Audi RS вскоре станет электрокаром

27.02 / Проблемы с переименованием проспекта Григоренко создаются в Харькове специально – для раскачки ситуации перед местными выборами – юрист Рысенко

30.01 / National Interest — одержимость демократов Россией ставит Америку под угрозу

23.01 / Герман Греф назвал главную в мире болезнь — это депрессия

07.03 / Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»

03.03 / Geely займется производством спутников для новых автомобилей

11.02 / Derby Telegraph — в Сибири лучше — россиянка объявила войну плохим британским дорогам

19.01 / Трамп ответил на предписание явиться в Конгресс на процесс по импичменту

18.01 / Трюдо объявил о выделении компенсации семьям канадцев, погибших в катастрофе МАУ в Иране

12.02 / Стали известны соперники сборной России по теннису в финале Кубка Федерации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика