Гуляя с собакой, женщина наткнулась на склад с минами и снарядами

08.03.2020, 19:07, Новости дня

Склад немецких мин времен Великой Отечественной войны был найден недалеко от новгородского поселка Демянск.

На схрон наткнулась женщина, выгуливавшая в лесу своего пса. Оказывается, тайник с 736 боеприпасами находился всего в 300 метрах от людского жилья.

Приехавшие саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция прошла штатно.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Новгородской области отметили, что такие крупные склады находятся редко. За год в среднем уничтожается около 1500 боеприпасов.