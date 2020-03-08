Клинцевич считает, что следствие по MH17 «пойдет по беспределу»

08.03.2020, 19:07, Новости дня

Действия следователей по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, которые, как выяснилось, планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву, "пойдут по беспределу", прогнозирует член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его мнению, у следствия "не все благополучно с доказательной базой", а информацию они берут из интернета. Следственная группа засекретила свидетелей и теперь нагнетает обстановку перед завершением процесса, считает сенатор.

Он также обратил внимание на несостыковки и странные решения Совместной следственной группы. Кроме того, Клинцевич ожидает реакции российского МИД на попытки следователей связаться с проживающими в РФ свидетелями в обход установленной процедуры, пишет РИА Новости.

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году начнется в 9 марта в Гааге. У Совместной следственной группы есть четверо подозреваемых по этому делу: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как заявил официальный представитель МИД ФРГ, Германия приветствует начало уголовного судопроизводства, которое поможет "прояснению этого ужасного происшествия, лишившего жизни 298 человек". Берлин призвал все страны "к конструктивному участию в дальнейшем расследовании", пишет ТАСС.

Начало судебного процесса в Гааге приветствует и Канада. Главы МИД страны Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что Оттава уверена в независимости и профессионализме участников Совместной следственной группы. По его словам, Канада также призывает все государства, включая Россию, в полной мере сотрудничать с нидерландскими юридическими органами в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН.



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