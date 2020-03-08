Армия США ограничивает поездки в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

08.03.2020, 19:02, Новости дня

Армия США решила ограничить поездки в Италию и Южную Корею, а также из этих стран, в связи со вспышками эпидемии коронавируса. Иностранным военнослужащим будет запрещено участвовать в американских учениях, обменах и визитах (речь идет о странах, более всего пострадавших от эпидемии).

Об этом решении сообщила Reuters представитель Армии. Решению предшествовало сообщение о том, что анализы еще двух военнослужащих на вирус оказались положительными: были инфицированы матрос в Италии и морской пехотинец в Форт-Бельвуар в Вирджинии – военной базе в пригороде Вашингтона.

Положительными также оказались результаты анализов у американского военнослужащего в Южной Корее.



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