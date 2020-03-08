Трамп отметил вклад женщин в глобальное процветание и безопасность

08.03.2020, 19:02, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выпустил обращение по случаю Международного женского дня, в котором отметил важный вклад женщин в США и других странах в глобальное процветание, безопасность, государственное управление и инновации.

«Отмечая эти знаменательные достижения в Международный женский день, мы также подчеркиваем важную роль, которую играет наша страна в обеспечении всех женщин равными возможностями, с тем, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал и вдохновить следующее поколение лидеров», – говорится в обращении Трампа, распространенном в воскресенье.

Трамп напомнил, что в прошлом году его администрация запустила Глобальную инициативу развития и процветания женщин, положившую начало общегосударственной работе, направленной на расширение экономических прав и возможностей женщин.

«Направленная на охват 50 миллионов женщин в развивающихся странах к 2025 году, [эта инициатива] признает, что общества, которые расширяют права и возможности женщин, с тем чтобы они могли в полной мере участвовать в гражданской и экономической жизни, являются более процветающими и мирными», – заявил президент США.

Он отметил, что инициатива достигла огромных успехов в достижении своих целей, наладив взаимодействие с 12 миллионами женщин в развивающихся странах.

«Моя администрация также признает важность участия женщин в укреплении мира и безопасности как внутри страны, так и за ее пределами, – подчеркнул Трамп. – В октябре 2017 года я подписал Закон о женщинах, мире и безопасности – первый отдельный, всеобъемлющий закон такого рода в мире. А в прошлом году я обнародовал Стратегию США по вопросам женщин, мира и безопасности – первый общегосударственный план, направленный на то, чтобы федеральные министерства и ведомства активно и решительно содействовали значительному вовлечению женщин в экономическую, политическую и социальную жизнь в качестве инструмента минимизации конфликтов и установления мира».

Президент отметил, что данная стратегия основана на понимании, что женщины играют важнейшую роль в мирном урегулировании конфликтов.

«В США женщины играют центральную роль в продолжающемся экономическом возрождении. С января 2017 года безработица среди женщин достигла самого низкого уровня за 65 лет, – говорится обращении президента. – Впервые в истории нашей страны женщины составляют большинство американской рабочей силы, укрепляя нашу кипучую экономику и внося вклад в процветание бурно развивающихся сообществ нашей страны. Фактически, на долю женщин пришелся 71 процент чистого прироста занятости в 2019 году».

«Никогда ранее Соединенные Штаты не были столь привержены делу обеспечения равных возможностей для всех женщин, и результаты говорят сами за себя. В Международный женский день мы отмечаем неисчислимые области, в которых женщины поддерживают наши общины, укрепляют нашу страну и каждый день подкрепляют надежду на осуществление Американской мечты», – заявил президент Трамп.