Начальник генштаба Италии заразился коронавирусом

08.03.2020, 19:00, Новости дня

Начальник генерального штаба ВС Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом нового типа, сообщают местные СМИ.

Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Тем временем власти ряда областей юга и центра Италии сделали обязательным пребывание в двухнедельном карантине для приезжающих с севера, где в воскресенье появилась так называемая «оранжевая» зона для сдерживания распространения коронавируса.

«Все, кто прибывает на Сицилию на любом виде транспорта из «красных» зон Севера, обязан проинформировать своего терапевта и обеспечить самоизоляцию», – передает РИА «Новости» слова президента Сицилии Нелло Музумечи.

Власти центральной области Абруццо сообщают о «настоящем библейском исходе» населения из северных регионов. В отсутствие главы региона, который сам находится на домашнем карантине, документ о необходимости самоизоляции всех, кто приехал из «оранжевой» зоны, подписал вице-президент области.

Аналогичный режим двухнедельного карантина введен в Молизе, Кампании и Апулии.

Как сообщают местные СМИ, ночной поезд Турин-Салерно, который сделал остановку в столице Ломбардии Милане, приехал на конечную станцию с четырехчасовым опозданием. После 14-часового путешествия пассажиры в Неаполе подверглись выборочной проверке и установлению личности. На конечной станции в Салерно их ждал санитарный контроль.

Правительственный декрет в главе, посвященной новой зоне на севере Италии, предписывает не выходить из дома людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5. В строгой домашней изоляции должны оставаться помещенные в карантин из-за вируса или показавшие положительные тесты.

В Ломбардии и 14 провинциях в соседних регионах прекращены все спортивные соревнования. Рестораны и бары будут работать до шести вечера и только при соблюдении дистанции между посетителями.

Ряд мер приняты для всей территории Италии: отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры. Рестораны и бары смогут работать, только если рассадят посетителей на расстоянии метра друг от друга. Временно закрыты пабы, залы для азартных игр, школы танцев, дискотеки.

Все указанные меры продлятся до 3 апреля.

Ранее Папа римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки.