Мнение: Коронавирус в России не приживается?

08.03.2020, 18:55, Разное

В Казани из инфекционной больницы выписали восьмерых россиян, эвакуированных из Японии после двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess.

В Казань пассажиров лайнера доставили 23 февраля, у троих уже был диагностирован коронавирус, до восьмерых заразаза не добралась. Вот этих восьмерых сегодня и распустили по домам.

Это что же получается? Коронавирус не такой уж и смертельный? И заболевают не все, кто контактируют с больными?

А вот еще одна хорошая новость. Первого заразившегося коронавирусом москвича вылечили и выписали из инфекционной больницы.

Есть о чем задуматься. Может в россиянах есть что-то такое, что китайская зараза к нам не липнет?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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