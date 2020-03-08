Мнение: Коронавирус в России не приживается?
08.03.2020, 18:55, Разное
В Казани из инфекционной больницы выписали восьмерых россиян, эвакуированных из Японии после двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess.
В Казань пассажиров лайнера доставили 23 февраля, у троих уже был диагностирован коронавирус, до восьмерых заразаза не добралась. Вот этих восьмерых сегодня и распустили по домам.
Это что же получается? Коронавирус не такой уж и смертельный? И заболевают не все, кто контактируют с больными?
А вот еще одна хорошая новость. Первого заразившегося коронавирусом москвича вылечили и выписали из инфекционной больницы.
Есть о чем задуматься. Может в россиянах есть что-то такое, что китайская зараза к нам не липнет?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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