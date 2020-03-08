Личное: Букет для вагины

08.03.2020, 18:54, Разное

Ладно, хрен с вами, про праздник теперь. Имеет ли право женщина распоряжаться своей вагиной?

Хотите посмотреть, как конкретный мужчина умеет переносить оскорбления, на которые нельзя ответить? Задайте этот вопрос. Он вам его не простит никогда.



Фото: Соцсети

Известная телеведущая, ставшая известной телеведущей благодаря тому, что она одной крови со своим любовником, выложила сегодня кучу букетов в соцсети для Эскортниц.

Я повторю свой вопрос: имеет ли право женщина распоряжаться своей вагиной или все её достижения, которыми она хвастает на фотопанели купли-продажи писечек, существуют лишь потому, что она не человек, а умелая вагина?

Подарил ли Алишер Бурханович букет мне, которая не берёт в рот за деньги, хотя по уровню влияния, профессионализму, уму, уровню интеллекта я в разы превосхожу Наилю Аскер-заде?

Нет, не подарил, хотя я и работала на него несколько лет, как и сотни других женщин — мы именно работали, а не обслуживали отверстиями его друзей.

Точно так же, и Игорь Иванович продинамил меня с букетом. Равно как и Герман Оскарович, хотя я — главный его интеллектуальный актив на медиаплатформе, принадлежащей Сбербанку. Нужен ли ему мой ум? Вряд ли, судя по отсутствию у меня букета. Зато дырочка его друга — с букетом.

Ну, и так далее — вы поняли, о чём я?

Дамочки, мужчины с большой колокольни ссут на ваши профессиональные качества. Они оценивают нас лишь с позиции нашей вагины.

Повторю свой вопрос: имеет ли право женщина распоряжаться своей вагиной?

Отрицательный ответ очевиден. Если ты сама распоряжаешься своей писечкой, преференций и даже простого внимания тебе не будет. Женщина в глазах мужчин — дырка.

Будете спорить? Не нужно. Принимайте букеты, хвастайте ими на панели Эскортограма и… И сосите, милые, сосите, сосите.

С праздничком всех вагин!