Клинцевич заявил о «беспределе» в расследовании катастрофы MH17

08.03.2020, 18:41, Новости дня

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.

«Ну, у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал. <…> Информацию берут из интернета», – сказал Клинцевич телеканалу «360».

Он отметил, что следственная группа засекретила свидетелей и теперь нагнетает обстановку перед завершением процесса.

Клинцевич также обратил внимание на нестыковки и странные решения в действиях Совместной следственной группы (ССГ). Кроме того, Клинцевич ожидает реакции МИД на попытки ССГ связаться с проживающими в РФ свидетелями в обход установленной процедуры.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению МН17 якобы появился свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету.



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