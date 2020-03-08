«Чую, сглазили меня»: Яна Рудковская после поездки в Париж попала в карантин

08.03.2020, 18:37, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская в социальных сетях пояснила о 14-дневном карантине, на котором оказалась после недавней поездки в Париж. Супруга фигуриста Евгения Плющенко «чует, что её сглазили», когда во Франции она вызвала фурор появлением на публике в медицинской маске с камеями.
На странице в Instagram Яна Рудковская обнародовала видео из серии «Мои завтраки», в подписи к посту рассказав о карантине, связанном с поездкой в Париж и распространяющейся в мире эпидемией коронавируса. В вынужденной изоляции она проведёт ещё 9 дней, вследствие чего пришлось отложить празднование юбилея, хотя подготовка к мероприятию длилась на протяжении полугода и сейчас уже всё практически готово.

Тем не менее Рудковская не готова нарушать распоряжение столичных властей, а кроме того заботится о спокойствии приглашённых на свой день рождения гостей, стараясь полностью исключить вероятность распространения коронавируса. В Telegram-канале знаменитость продублировала пост о карантине, добавив, что её, скорее всего, сглазили из-за маски с камеями, поэтому сейчас и наблюдаются временные проблемы.

В завершение публикации Яна Рудковская поздравила всех своих подписчиц с 8 Марта, пожелав любви и весеннего настроения. Продюсер отметила, что вынуждена впервые отмечать этот праздник дома, однако не расстраивается, вспоминая о скором юбилее и запланированном отпуске на экзотических и солнечных Мальдивских островах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижневартовске

28.12 / Мнение: Можно ли встретить Новый год без ёлки?

15.01 / Поклонники умоляют Ольгу Бузову бросить возлюбленного, пока не поздно

31.12 / Модель Тони Гаррн и актер Алекс Петтифер объявили о помолвке

19.02 / Большой Айдахо — группа орегонцев за перемещение границы

02.01 / Дочь Ивана Урганта, сын Валерии и другие звездные дети, отпраздновавшие Новый год со своими вторыми половинками

14.01 / Мнение: Фальшивая Цветаева на мемориальной доске

30.12 / Мнение: Мои новогодние картинки //Виолетта Крымская

21.01 / Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами

05.02 / Опубликован ТОП-5 самых ярких скандалов за всю историю кинопремии «Оскар»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика