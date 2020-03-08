Мать фигуриста Жиганшина заявила о его исчезновении

08.03.2020, 18:30, Новости дня

Полицейские проверяют информацию об исчезновении в Москве фигуриста Руслана Жиганшина, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась мать фигуриста Руслана Жиганшина с сообщением о том, что ее сын ушел из дома в минувшую пятницу и до сих пор не вернулся», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, полицейские по данному факту начали проверку.

27-летний Руслан Жиганшин – российский фигурист, выступал в танцах на льду, мастер спорта международного класса. В парке с Еленой Ильиных он стал чемпионом РФ в 2015 году, а также серебряным призером российского этапа Гран-при сезона 2014-2015 годов и серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года.



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