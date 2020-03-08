Так же, как все: Кейт Миддлтон на шопинге в центре Лондона

08.03.2020, 18:30, Разное

В последние дни внимание прессы перешло от Кейт Миддлтон к Меган Маркл. Герцогиня Сассекская, вернувшаяся из Канады для исполнения своих последних королевских обязательств, блистает на светских мероприятиях — вместе с принцем Гарри она в минувший четверг отметилась на вручении премии Endeavour Fund Awards, а вчера произвела настоящий фурор на музыкальном фестивале Маунтбеттен.

Отодвинутая на второй план, Кейт Миддлтон таким положением дел решила воспользоваться и первые же выходные после возвращения из тура по Ирландии посвятила делам семейным. К примеру, ее видели в книжном магазине Waterstones, который находится недалеко от Кенсингтонского дворца.

Для прогулки Кейт выбрала пальто небесно-голубого цвета, водолазку ему в тон, зауженные джинсы, черные мокасины и кожаную сумочку с золотой цепочкой. В таком наряде герцогиня мало чем отличалась от обычных британцев, спешащих по своим делам. Из книжной лавки Кейт вышла с полной сумкой покупок. Как удалось узнать Daily Mail, в книжном магазине Кейт прикупила несколько книг исторической и военной тематики в детском отделе. После герцогиня поймала такси и, узнанная разве что папарацци, уехала в сторону дома.

Напомним, эта неделя была очень напряженной для Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом в минувший четверг вернулась из трехдневного тура по Ирландии. У пары была очень насыщенная программа. В первый день герцог и герцогиня Кембриджские встретились с президентом страны Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн и посетили музей пива «Гиннесс» в Дублине. Во второй день посетили общественную организацию Jigsaw — национальный центр по охране и защите психического здоровья молодежи в Ирландии, после чего ненадолго заехали на кулинарный мастер-класс. Вместе с подопечными Savannah House в графстве Килдэр, который находится под покровительством благотворительной организации Extern и занимается помощью бездомным и людям с различными зависимостями, они приготовили обед и неформально пообщались в ходе готовки на разные темы.

Затем они уехали подальше от шумного города и прибыли на ферму в графстве Карлоу, где прогулялись наедине и насладились природой. Вечер второго дня в Ирландии завершился не отдыхом, а приемом в Литературном музее Дублина. Организовал его вице-премьер Ирландии Саймон Ковени, дабы выразить свое уважение к монаршей чете и в очередной раз напомнить о важности теплых отношений между Великобританией и Ирландией. А третий день тура провели в Голуэйе — небольшом городке, который носит гордое звание культурной столицы Европы в 2020 году.