Кэти Перри о будущем ребенке: «Надеюсь, это девочка!»

08.03.2020, 18:30, Разное

35-летняя Кэти Перри ждет первенца, и все мысли будущей мамы сейчас, конечно, о будущем ребенке — их первом малыше с Орландо Блумом. После того как певица рассекретила свое интересное положение, представив новый клип, в котором позирует с округлившимся животом, Кэти готова делиться своими переживаниями и ожиданиями, кажется, со всем миром.

На днях певица впервые появилась на публике в статусе будущей матери — в цветном платье, эффектно подчеркивающем изменившиеся формы, Кэти позировала на стадионе Мельбурна, где прошел финал Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. А в минувшую субботу, перед игрой между командами Индии и Австралии, устроила чат с поклонниками, где поделилась своими ощущениями от беременности. В частности, призналась, что у нее был сильный токсикоз, но теперь она чувствует себя гораздо лучше.

Я так устала от смены часовых поясов. А еще перед полетом я повредила ногу. Мое тело меняется, и, кажется, я становлюсь немножко неуклюжей, —

призналась певица.

Впрочем, сбавлять обороты Кэти, похоже, не собирается. В перерыве матча Перри дала небольшой концерт. И во время выступления сменила три наряда — каждый, разумеется, подчеркивал новые формы певицы. По окончании Кэти поблагодарила зрителей за теплый прием, а после добавила:

Надеюсь, у нас будет девочка!

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати «Золотого глобуса». Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

В недавнем интервью Vogue India Перри призналась, что Блум стал для нее спасительным якорем:

Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни.

Кэти подытожила — только отношения с Орландо и их помощь друг другу смогли все изменить. Теперь пара находится в радостном предвкушении грядущего пополнения!