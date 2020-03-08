Сябитова призвала бить ремнем гражданских жен

08.03.2020, 18:11, Новости дня

Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.

По ее словам, в случае, если родители не могут объяснить негативные аспекты подобных отношений, то им стоит применить физическую силу и «объяснять по-плохому».

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?» – сообщила Сябитова в комментарии «Говорит Москва».

Телеведущая добавила, что подобная форма отношений «вредит, как правило, женщине».

Ранее протоирей Дмитрий мирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.



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