Представитель Минобороны рассказал о новой разработке и военных изобретателях

08.03.2020, 18:07, Разное

Заместитель главы оборонного ведомства РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе съёмок программы «Технология прорыва» пояснил о достижениях НТК Главного управления боевой подготовки. В частности, представитель Минобороны упомянул о новой разработке и военных изобретателях.
Юнус-Бек Евкуров сообщил, что руководство НТК постоянно ищет новых талантливых людей, разрабатывающих собственные проекты по усовершенствованию имеющегося на сегодняшний день оружия и транспортных средств, а также предлагающих создание инновационных видов боевой техники. Кроме того, замглавы Минобороны пояснил о разработке команды НИИ Спасений и подводных технологий под руководством Алексея Агеева. Специалистам удалось создать некий «лазерный пистолет», при помощи которого чуть больше чем за 5 секунд можно разрезать 60-миллиметровый металл под водой.

Новая разработка в дальнейшем может использоваться водолазами в ходе спасательных операций либо же при ремонте трубопроводов, позволяя экономить время, ранее затрачиваемое на замену электродов. Несмотря на то, что «лазерный пистолет» заряжают газом, он значительно экономнее альтернативных методов резки, а кроме того, новинку можно устанавливать на разных видах наземного и морского транспорта. Вероятно также использование новинки на автоматизированных подводных системах для выполнения работ на 300-метровой глубине.



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