Со смартфоном Xiaomi Mi Mix 4 может дебютировать беспроводная зарядка на 40 Вт

08.03.2020, 18:07, Разное

Крупный китайский производитель электроники Xiaomi Corporation уже с этого года начнёт оснащать выпускаемые смартфоны технологией беспроводной зарядки, мощность которой будет достигать отметки в 40 Вт. Как ожидается, первым таким гаджетом станет Mi Mix 4.
Данная информация была обнародована авторитетным китайским источником. Как уточняется, вышеупомянутую технологию сделают доступной в коммерческом плане уже до конца нынешнего года. Предполагается, что первой моделью смартфона, поддерживающей такую зарядку, станет долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4. Благодаря использованию этой технологии аккумулятор гаджета ёмкостью в 4 тысячи мА·ч станет возможно заряжать с нуля до 100 процентов всего лишь за 40 минут, а за 20 минут – до 57 процентов.

Со слов представителей Xiaomi Corporation, из-за новой технологии зарядное устройство и смартфон перегреваться не будут.



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