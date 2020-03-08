Выборы в Грузии в 2020 году пройдут по-новому: власть и оппозиция договорились сократить мажоритариев и снизить проходной барьер

08.03.2020, 18:02, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровПредставители власти и оппозиции Грузии, которые все воскресенье вели переговоры в резиденции посла США в Тбилиси, смогли договориться о реформе избирательной системы в Грузии и о том, что парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе, но со значительным сокращением мажоритариев. 

Сейчас из 150 депутатов парламента 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам. Избирательный порог для партий при этом составляет 5%. Оппозиционные политики и эксперты считают, что смешанная система позволяет правящей партии «Грузинская мечта» использовать административный ресурс в мажоритарных округах, что значительно увеличивает ее шансы на победу, а высокий проходной барьер отсекает от парламента мелкие оппозиционные партии.

С 14 ноября у стен парламента в Тбилиси продолжаются массовые протесты с требованием реформы избирательной системы, которые полиция несколько раз разгоняла с применением водометов. Несколько лидеров протестов были арестованы и получили административные сроки. 

 

Как сообщил по итогам переговоров председатель парламента страны Арчил Талаквадзе, теперь 120 депутатов из 150 будут избирать по партийным спискам, и лишь 30 — по мажоритарным. При этом проходной барьер для партий будет снижен до 1%, а для формирования большинства в парламенте партии будет необходимо набрать 40% голосов депутатов. 

«Сегодняшняя договоренность является прочным основанием для проведения демократических выборов в Грузии. Грузия продолжает усиление своей демократии. Успешным завершением этих переговоров в первую очередь выиграла наша страна, общество и, что самое главное, власть», — сказал Талаквадзе.

Следующие парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре 2020 года.



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