Запад примирил партии в Грузии, которые рассорились из-за депутатов Госдумы

08.03.2020, 17:40, Новости дня

Правящая «Грузинская мечта» и оппозиция в воскресенье при международных посредниках договорились провести выборы в парламент в октябре по системе «120 плюс 30» – то есть 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – в одномандатных округах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Переговоры продолжались несколько месяцев после провала в минувшем ноябре в парламенте голосования о проведении выборов только по пропорциональной системе.

Снять напряженность удалось только при активном вмешательстве аккредитованных в Грузии дипломатов.

Барьер для партий установлен в 1%. Если партия по пропорциональной набирает менее 40% голосов, то не сможет сама сформировать большинство в парламенте и, соответственно, кабмин.

Послы заявили, что договоренность позволит сделать ситуацию в Грузии менее напряженной.

«Достижение компромисса позитивно для всех граждан Грузии», – сказал глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

В 2024 году выборы пройдут в парламент только по пропорциональной системе.

Резкое политическое противостояние в Грузии началось в июне прошлого года, когда в Тбилиси прошли антироссийские акции из-за визита депутатов Госдумы. На этом фоне «Грузинская мечта» пообещала провести выборы-2020 только по пропорциональной системе, но эта инициатива не набрала необходимое количество голосов в парламенте.

Как только было объявлено о достижении компромисса, скрывающийся от грузинского правосудия на Украине экс-президент Михаил Саакашвили потребовал допустить его к политическим процессам на родине.

Напомним, что он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.