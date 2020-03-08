Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу

08.03.2020, 18:00, Новости дня

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в последние дни обсудил по телефону с мировыми лидерами ситуацию с новым коронавирусом и предложил им провести телефонную конференцию, посвященную этой теме.

«За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь [в связи с распространением коронавируса]», – передает ТАСС слова Нетаньяху.

 «У Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении», – добавил он, не уточнив, в беседе с лидерами каких стран затронул этот вопрос.

«Могу сказать, что ситуация [с коронавирусом] в Израиле находится под контролем и ее можно определить как лучшую по сравнению со всеми западными странами», – подчеркнул и. о. премьера, по мнению которого мир «охвачен глобальной пандемией, даже если об этом еще не заявлено официально».

Нетаньяху также указал согражданам на необходимость принимать к сведению только информацию, поступающую от властей.

«Я попросил министра общественной безопасности принять меры против распространения паники среди населения посредством ложных сообщений. Я призываю общественность остерегаться заведомо ложных сообщений о коронавирусе в Израиле», – отметил он, добавив, что источником достоверной информации являются «исключительно официальные сообщения Минздрава и уполномоченных лиц».

Ранее Нетаньяху предложил жителям Израиля отказаться от рукопожатий из-за коронавируса. 



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