Этап «Формулы-1» в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса

08.03.2020, 18:00, Новости дня

Организаторы «Формулы-1» и власти Бахрейна приняли решение провести заезды, запланированные на 20–22 марта, без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

«Учитывая продолжающееся распространение COVID-19 по всему миру, проведение такого крупного спортивного мероприятия, во время которого тысячи иностранных и местных болельщиков могли бы находиться в непосредственной близости, было бы неправильным решением», – сказано в заявлении.

Для болельщиков гоночный уик-энд будет доступен только в телетрансляции.

«Мы знаем, что многие будут разочарованы этой новостью, особенно те, кто планировал приехать на мероприятие, являющееся краеугольным камнем международного календаря «Формулы-1″, но безопасность должна оставаться нашим главным приоритетом», – подчеркнули организаторы.

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» должен пройти с 20 по 22 марта на автодроме «Сахир».

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.