Владимир Путин начал масштабную миграционную реформу

08.03.2020, 17:59, Новости дня

Президент хочет отменить разрешение на временное проживание в России, чтобы иностранцы сразу смогли получать вид на жительство.

Президент России Владимир Путин задумал крупномасштабные преобразования в миграционной сфере, внеся изменения в институт гражданства в России.

Согласно информации на официальном сайте Кремля, глава государства предлагает упразднить понятие разрешения на временное проживание – этап перед получением вида на жительство.

По новым правилам граждане других государств получат возможность сразу подавать документы на бессрочный ВНЖ. От мигрантов потребуется зарегистрироваться в информационной системе. Также необходимо проживать на территории России и не иметь опасных заболеваний.

Как говорится в документе, институт разрешения на временное проживание «фактически себя изжил». Нередко эти документы иностранцы просто покупают, чтобы не оформлять бумаги, нужные для временного трудоустройства.

Путин предлагает ввести три порядка приема в гражданство России — упрощенный, общий и особый. Упрощенный порядок предусматривается для выходцев из «близких в социокультурном отношении» стран, особый порядок — для лиц, «решение по которым требует оценки неочевидных фактов».