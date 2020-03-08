Убивший школьника в Петербурге несовершеннолетний признал вину

08.03.2020, 17:41, Новости дня

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил защитник подростка Артем Баконин.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», – передает «Интерфакс» слова адвоката.

По словам Баконина, в ближайшее время Колпинский районный суд изберет его подзащитному меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте школьника. Обвинение задержанному пока не предъявлено.

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Близкие погибшего рассказали, что мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Сообщалось, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

В воскресенье подозреваемый был задержан в Петербурге. Подросток рассказал подробности инцидента.