Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым отметила сразу 2 праздника

08.03.2020, 17:37, Разное

Невестка Кристины Орбакайте Алёна Краснова в честь 8 марта устроила вечеринку по случаю двух праздников – дня рождения и Международного женского дня. Супруга Никиты Преснякова устроила мероприятие в одном из баров Москвы.

Чуть позже она опубликовала фотографии с праздника, поблагодарив возлюбленного за поздравление. Уже через несколько месяцев пара отметит 3-летие совместной жизни. Напомним, что их свадьба состоялась летом 2017 года: на ней присутствовали и родственники молодожен, и другие знаменитые гости.

Что касается нынешнего дня рождения, то Краснова пригласила своего супруга и ближайших друзей. Гостей восхитил прекрасный образ Красновой, который она дополнила эффектной прическе в голливудском стиле.